A programra február 17-én 17 órától kerül sor, s az Ében Fafúvós Együttes játszik az egybegyűlteknek. A belépés ingyenes, azonban a helyszínen adományokkal lesz lehetőség támogatni az egyesület munkáját és négylábú lakóit.

A mecsekszabolcsi Hachiko Állatvédő Egyesület 2016 óta működik, az alapító házaspár, Pintér László és Pintérné Tavali Irén már ezt megelőzően, szeretetből elkezdett állatokat menteni.

Azóta rendkívül forgalmassá vált a telephelyük, lapunknak több ízben is nyilatkoztak a vezetők arról, hogy kapacitásaikat teljes egészében kihasználják. A gazdasági nehézségek miatt is egyre többen válnak meg kutyáiktól, macskáiktól, ugyanakkor a legnagyobb problémát e téren továbbra is a felelőtlen állattartás jelenti.

– Naponta öt-hat bejelentést kapunk, hogy helyezzünk el elhagyott állatokat. Sajnos, napi szintű már az állatkínzás Pécsen és környékén. Előfordult például olyan is, hogy drótot kötöttek egy állat nyakára, ami bele nőtt a bőrébe. Gyakran jelentik be szomszédok, ismerősök, hogy a környezetükben már nem bírják nézni az állatok szenvedését

– nyilatkozta egy korábbi megkeresés során lapunknak Pintérné Tavali Irén.