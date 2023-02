A 2019-es őszi váltásig értelemszerűen már nem akartak újabb kötelezettséget vállalni az előző ciklusban, így a munkálatokat az „új” önkormányzatnak kellett volna megoldania.

Az eltelt három és fél esztendőben azonban még egy kapavágás sem történt azontúl, hogy egy „ötletpályázatot” hirdettek meg, és újraterveztették a beruházást. Ennek folyományaként az Orbán-kormánnyal szembeni kommunikációs hadjáratot folytató baloldali pécsi önkormányzat a korábbi 400 milliós fejlesztési kereten felül további 800 millió forintos támogatást kért, amit aztán meg is kaptak a közelmúltban.

A legújabb elképzelések szerint idén április közepére zárul le a kivitelezői közbeszerzés, a munkákkal pedig az év végéig végeznek.

A tervek szerint a Misina tetőn lévő épületben látogatóközpontot alakítanak ki öltözőkkel, mellékhelyiségekkel, zuhanyzóval, valamint csomag- és értékmegőrző is lesz itt. A földszinten közösségi tér lesz büfével, valamint pihenővel, illetve szervizszolgáltatást nyújtó túra- és sportboltot, kölcsönzőt alakítanának ki. Kisebb rendezvények vagy közösségi eseményekhez zárt, bérelhető klubterem is létesül. Az emeleti szint elsődlegesen pihenést, eső elleni védelmet nyújtó, valamint kisebb rendezvényeket kiszolgáló fedett teraszként működik majd az átalakítások után. Innen egy acélszerkezetű „lombkorona stéget” lehet majd elérni, a tetőszintre pedig egy úgynevezett „skybart” is terveztek.

A munkálatok során gépészeti, elektromos felújításra, hőszigetelésre, külső és belső nyílászárók cseréjére is sor kerül. Az épület környezetében játszóteret, felnőtteknek szabadtéri fitneszparkot hoznak létre, füvesítenek, új utcabútorokat telepítenek, valamint kerékpáros szervizpontot létesítenek.

Korlátozták a fényjátékot is

Az előző ciklusban már elkészült az épület pinceszintjének szigetelése, feltárták a szerkezeti problémákat, földmunkákat végeztek el, a buszfordulót és a buszmegállót leaszfaltozták, az elektromos autótöltő alapjai, valamint a játszótér tereprendezési munkái is elkészültek. 2017-ben megvalósult a tv-torony díszkivilágítása is, amelyet azonban Péterffy Attila pécsi polgármester önkormányzata a napi pár ezer forintos költségek miatt el kezdett korlátozni.