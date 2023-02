A baloldali koalíciót otthagyó Tiszta Kezek Frakció vezetője, Bognár Szilvia volt az, aki a párbeszéd híveként elsőként kérte, tárgyaljanak arról, hogyha Pécsen esetlegesen pécsi akkumulátorgyár telepítése szóba kerülne. A Péterffy Attila vezette baloldali önkormányzat fentiekre válaszul aztán azt a határozatot terjesztette be a keddi közgyűlés elé, amelynek szövegében az áll: a "közgyűlés kinyilvánítja egyetértését azzal a városvezetői szemlélettel, amely a 2022-es évben az akkumulátoriparhoz kapcsolódó pécsi beruházói szándék visszautasítását eredményezte". A dokumentumban az is szerepel még, hogy "a polgármestert arra kérik a pécsiek egészségének és környezetének megóvása érdekében, hogy továbbra is a fenti álláspontot képviselje".

Ebből következik, hogy a gyurcsányista városvezetőket már korábban is megkeresték olyan céllal befektetők, akik a nyugat-európai országokhoz hasonlóan akkumulátorgyárak építésében érdekeltek, de az egyébként gazdaságilag nem túl rózsás helyzetben lévő Pécs vezetői ezeket polgármesteri hatáskörben hozott döntés alapján elutasították.

Ruzsa Csaba gazdasági alpolgármester a témával kapcsolatos vitában egy helyütt azzal példálózott, hogy Németországban sokkal komolyabban veszik a környezetvédelmi szabályok betartását és ott független monitoringrendszer működik.