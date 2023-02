Bár a pécsi baloldali politikusok vagyonosodását akarta kisebbíteni a pécsi önkormányzat a minap kiadott közleményében, az MSZP-s városházi tanácsadó, Barabás Béla hivatalosan is megerősítette, hogy az LMP-s zöldbiztosnak, Kóbor Józsefnek egy 1988-as Lada Samarája van.

A Gyurcsány Ferenc céljait elősegítő környezetvédelmi bizottság elnökének autója azért is érdekes, mert az orosz-szovjet gyártmányú autónak a környezetvédelmi besorolása szinte értékelhetetlen, hiszen a katalizátor nélküli autókat a nullás kategóriába sorolják, ugyan nem kizárt, hogy Kóbor autója már katalizátoros, de akkor is az EURO I-es besorolású lehet. Igaz, ez utóbbi kategóriát csak 1992-ben vezették be.

Mindenesetre az autó nagyjából így legalább háromszor annyi szén-monoxidot pöfög ki a levegőbe, mint egy EURO VI-os besorolású gépkocsi - pedig már az EURO VI-is közel egy évtizedes szabály, amely az újonnan forgalomba helyezendő autókra vonatkozik. De a nitrogénoxidokból pedig bőven a mostani kritériumoknak a tízszeresét küldheti a levegőbe a zöldbiztos. Nem véletlenül szigorodtak ezek a szabályok, hiszen – ahogy ezt a szakportálok is megjegyzik – a nitrogén a nedves légúti nyálkahártyához kapcsolódva salétromos-savvá alakul, helyileg károsítja a szövetet, huzamosabb ideig pedig a tüdő ellenállóképességét csökkenti.