A tavasz közeledtével a Pécs környéki erdei séta-, illetve turistautak rendbetétele is megkezdődött. A tapasztalat szerint már a pandémia előtt is igen terheltek voltak a malomvölgyi, illetve a Mecsek déli oldalán található erdei utak, és ez az elmúlt évben csak fokozódott. A Mandulásban vagy az állatkerttől, a Dömörkaputól induló kirándulások mindig is népszerűek voltak, de már ugyanez elmondható a Tubes, Lapis és Remeterét környékéről is.

A Biokom NKft. lapunk érdeklődésére közölte, e héten kedden kezdték meg a Mecseki Parkerdő sétaútjainak rendbetételét, illetve az elmúlt heti viharos időben károsodott és balesetveszélyessé vált fák metszését, kitermelését.

- Társaságunk dolgozói első körben az Ilonka pihenő felé a Miléva úton, majd a Szaniszló- és Irma utakon végeznek munkálatokat. Ezt követően a Mecsek-kaputól észak felé az állatkertig, majd az állatkert és tévétorony közötti sétautak menti növények metszésére kerül sor

- tájékoztatta lapunkat a társaság. Hozzátéve, hogy a Kis-tubes kilátónál négy támlás pad ment teljesen tönkre, ezeket is cserélik, valamint felújítják a tűzrakó helyet és a kilátó ülőpadját is. A tévétorony parkolójában a két elhasználódott pad helyére szintén újak kerülnek.