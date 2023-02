Egyre több településen alakítanak ki konditermeket, vagy vásárolnak beltéri fitness eszközöket egy erre a célra szánt középületben, vagy közösségi ház egyik helyiségében. A fiatalok igénylik, hogy legyen egy hely, ahol mozogni tudnak, és sokszor az idősebbek is szívesen próbálják ki az eszközöket, hiszen a helyiség közösségi tér funkciót is betölt. Az utóbbi években még a legkisebb településeken is ilyen beruházásokat valósítottak meg az önkormányzatok. Ha él a településen egy aktív tréner, aki heti rendszerességgel, jóga-, vagy tornaórákat tart, akkor azt jellemzően lelkesen fogadják a helyiek, de a kötetlenebb mozgásra is vevők a lakosok.

Fotós: Lang Róbert

A 230 lakosú Illocskán például gyakorlatilag bármikor használhatóak az önkormányzat által vásárolt fitness-eszközök (futópadok), illetve játékok, és használják is előszeretettel a falubeliek. Márokon két éve működik a konditerem, amelyet a helyi lakosok kedvezményesen használhatnak. A rezsicsökkentés miatt jelenleg ugyan zárva tart, de a fűtési szezon után újra megnyitják a mozogni vágyók számára. Az ormánsági kis faluban, Kóróson nemrégiben épült meg egy korszerű fitness terem. A község önkormányzata a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert támogatást, hogy egy komplex projekt keretében a település legnagyobb épületkomplexumát felújítsák és átalakítsák erre a célra.