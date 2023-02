Az alkalomra nagyszabású programokkal is készül a város, amelyre természetesen az ország minden részéből, s persze külhonból is látogatók sokaságát várják. A méltó felkészülés részeként most az eseménysorozat logójának elkészítésére írtak ki pályázatot.

A pályázat célja az emlékév történelmi jelentőségéhez méltó, ahhoz illeszkedő egyedi szimbólumrendszer megalkotása, mely kifejezi Mohács és a csata által képviselt szellemiséget. A logónak szorosan kapcsolódnia kell az 500-as számhoz, a csatához, és Mohács városához, kép- és színvilágban egyaránt. A logópályázatra grafikus szakemberek kreatív munkáit várják, mellyel meg kívánják alapozni az emlékévig tartó kampány, majd a rendezvény teljes arculatát.