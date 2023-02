A munkálatokat elnyerő, de végül tényleges munkát nem végző vállalkozó szerint viszont neki emiatt kártérítés járna, ami a számításai szerint 14,6 millió forintra rúg. Ezt Péterffyék oda is adták volna, csakhogy az ügy kapcsán a hűtlen, illetve a hanyag kezelés bűncselekmények gyanúját is feszegette több képviselő is egy korábbi közgyűlésen. Nem is mertek a baloldaliak dönteni, inkább levették a napirendről a kérdést.

A minap aztán egy újabb, immár propagandisztikus egyeztetést tartottak a baloldaliak a városházán a vállalkozóval. Ezt követően Péterffy a közösségi oldalán meg nem nevezett „független szakértőkre” hivatkozva azt közölte, hogy „a vállalkozó kártalanítási kérelme több, mint korrekt, sőt, igen méltányos”.

Maffiatempót emleget a pécsi ellenzék

A baloldali Tiszta Kezek Frakció tagja, Hencsei Zsolt már a korábban is feszegette a témát és mélyebben beleásta magát az ügybe. Lapunknak most azt mondta, hogy nagyon sok pénzről van szó, hiszen sokan évekig ténylegesen dolgoznak ezért a pénzért, és Hidegné dr. Csernik Aranka ügyvédje szerint sem jogszerű ez a kifizetés.

A Fidesz, a KDNP, az ÖPE szerint a gyurcsányista városirányítók megfenyegették őket, mert miután figyelmeztették a polgármestert a korábbi közgyűlésen, Péterffy Attila és gazdasági alpolgármestere, Ruzsa Csaba a képviselők nyílt sértegetésébe kezdett, majd „maffiatempóban egyszerűen megfenyegették” őket. Közölték velük: képviselői keretükből fogják levonni a 14,6 millió forintot, ha nem tudják elintézni a kifizetést.