Az autóbusz állomáson leadott iratokat és talált tárgyakat a forgalmi szolgálattevő munkatársaknál lehet keresni, akik a megtalálást követő két napig megőrzi azokat. Ezt követően a Millennium Üzletházban működő ügyfélszolgálati irodában a „Talált tárgyak nyilvántartó könyvében” veszik őket nyilvántartásba. A megtalált tárgyak tárolásáról, őrzéséről a társaság gondoskodik oly módon, hogy a tulajdonosnak történő átadásig azok állagában, értékében csökkenés ne következzen be.

Ha az elhagyott tárgy tulajdonosát be lehet azonosítani és a munkatársak találnak hozzá elérhetőséget, akkor mindenképpen értesítik az érintett személyt. Amennyiben a megtalált személyi adatokat tartalmazó igazolványokért, okmányokért, iratokért tulajdonosaik nem jelentkeznek, akkor azokat a kiállító hatóságnak a Tüke Busz Zrt. visszaküldi.

A járműveken elvesztett talált tárgyak kiadáshoz szükséges, hogy a tulajdonos személye kétségkívül azonosítható legyen, ehhez személyazonosításra alkalmas igazolvány, vezetői engedély, vagy útlevél bemutatása szükséges. Az azonosítás részeként azt is el kell mondani, hogy az adott irat vagy tárgy mikor és hol veszett el, és szükséges lehet néhány jellemző tulajdonságot is felsorolni (pl. méret, szín). Kétség esetén egyéb, kizárólag a tulajdonos által ismerhető azonosítók meghatározása is fontos lehet.

A Tüke Busz Zrt. – üzletszabályzata szerint – a talált tárgyak (a romlandó élelmiszerek kivételével) megőrzéséről három hónapig gondoskodik, a nem keresett tárgyak ezt követően Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatához kerülnek.

Vigyázzunk iratainkra, (érték)tárgyainkra utazásunk során! – zárul a Tüke Busz Zrt. közleménye.