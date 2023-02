Alig egy hete tartott sajtótájékoztatót a pécsiek által meg nem választott, kívülről beemelt alpolgármester, Ruzsa Csaba arról, hogy miként képzelik el az idei költségvetést. Akkor bemutatott prezentáción 38 milliárdos működési kiadással és 38 milliárdos működési bevétellel számoltak, az utóbbiban pedig benne van azonban egy bizonytalansági tényező, az 5,4 milliárdos kompenzációs igény, amely egyáltalán nem biztos.

A rendelettervezetben különböző alapokat hoznának létre, amelyekből gyakorlatilag az egyes intézményeknek, cégeknek csöpögtethetnek forrásokat. Jó példa erre a módszerre a Gyurcsány Ferenc politikai céljainak megfelelően működő Pécsi Kommunikációs Központ.

A pécsi propaganda cég támogatása mellé 50 millió forintot írtak csak be, miközben semmilyen kézzelfogható jele nincs annak, hogy a tavalyi évben – részben fű alatt, a képviselők megkerülésével – közvetlenül megkapott 123 milliós támogatást ne utalná át ismét Péterffy Attila vezette önkormányzat idén is. (Az egyéb, a városi cégektől kapott, különböző források pedig további dotációt jelentenek számukra). Hasonló a helyzet a Tüke Busszal is, aminek a neve mellett most csak 1,7 milliárd szerepel – ami félévre elengedő nagyjából –, de majd más alapokból kaphat pénzt állítólag.

Kettős szerepe lehet

A lapunk által megkérdezett városházi szakemberek szerint a módszernek szakmailag és politikailag is kettős szerepe van. Egyrészt fékezni tudják az intézményvezetőket, a cégvezetőket a költéseikben, még akkor is, hogyha omlik már a vakolat, vagy már egy régóta várt felújításra kellene a pénz, másrészt hangulatkeltésre is megfelelően alkalmazható, hiszen ha a vakolatra nincs pénz, akkor kapásból megvan a bűnbak: a kormány.

A módszer azért lehet politikailag sikeres a Gyurcsány Ferenc pártjai által irányított önkormányzatnak, mert ennek érdekében valójában már nem is annyira lényeges elem, hogy a kormányzat végül mekkora többletforrásokhoz juttatja a várost, hiszen ha át lehet nyomni a propagandával – amire százmilliók mentek el eddig is –, hogy a kormány miatt nem lehet a vakolatot megjavítani, akkor nyert ügye lehet a városházi baloldalnak.

Röpködtek az igények

Ezért történhetett meg az, hogy az önkormányzat által tartott sajtótájékoztatón csak úgy röpködtek milliárdok, amikor a kormánnyal szembeni kompenzációs igényekről volt szó, egyszer 4,4 milliárdos összegről beszéltek, miközben a sajtónak kivetített prezentáción 8,2 milliárd is szerepelt. A város honlapjára felkerült legfrissebb költségvetési rendelettervezetben pedig 5,4 milliárdról írnak kormányzati kompenzációként.

Már 2024-re készülnek

Más forrásunk arról is beszélt, hogy a tervezési módszerrel ki is használhatják a helyzetet – az elszálló energiaárakat –, és ha 2024-ben változás lesz az önkormányzat élén, akkor széttehetik a karjukat: nem rajtuk múlott.

Nincs jele az önmérsékletnek

A városházi ellenzék már többször is javasolta azoknak a különböző költéseknek a beszüntetését, amik a nemzeti oldal szerint csupán a baloldali holdudvart szolgálják: ilyenek az ügyvédi, biztosi, tanácsnoki díjak, a felesleges tanulmányok, közvéleménykutatások, a megemelt cégvezetői fizetések és prémiumok. Ezekre az elmúlt években az óvatos becslések szerint is egymilliárd elment, de a mostani költségvetés előterjesztésében sem utalnak arra, hogy e téren változtatnának.

Társasházak és civilek

Ugyanakkor jó hír, hogy a társasházak számára állítólag egy 150 millió forintos energetikai felújítási programot is meghirdethetnek, az más kérdés, hogy a keretösszeg töredéke annak, amit a holdudvarra költenek, és szinte pont annyi, amennyit a propagandacég kapott 2022-ben. Mindenesetre egyelőre azt nem lehet tudni, hogy ekkora keretből hány épületen tudnak segíteni és mikor indul el a program, ráadásul már évekkel ezelőtt többször is kezdeményezte ezt az Összefogás Pécsért Egyesület, mindeddig hiába.

Szintén pozitív elmozdulás, hogy a civileknek is többet adhatnak a tervek szerint és a korábbihoz képest 40 millióval emelik meg a keretüket – ez utóbbira vélhetően azért is van szükség, mert már a városvezetéssel lojális szervezetek is elégtelennek tartották azt a támogatást, amit nekik szánt az önkormányzat.