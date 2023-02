Mindemellett az egész 2023-as börze naptár is megvan már, fenti időpontokon kívül augusztus 27-én, szeptember 3-án, november 12-én és december 10-én is lesz bababörze, sőt: április 16-án egy felnőtt-és kamasz holmi börzét is szeretnének rendezni, amely ha sikeres lesz, akkor egy októberi vasárnapon meg is ismétlik.