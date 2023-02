Többen azt is jelezték, hogy a szemetet sem tudta elvinni a kukásautó, mert egyszerűen nem tudott bizonyos részekre behajtani. Egy idő után az utcában közlekedők dudaszóval jelezték nemtetszésüket a folyamatos forgalmi akadályok miatt, ezzel viszont azt is megzavarták, aki nem érintett a problémában, tehát beáll a háza udvarába. Mint azt a Biokom kérdésünkre elmondta, a probléma valós, az úttesten várakozó autók akadályozzák a szemétszállítást, és erről értesítették a helyi önkormányzati képviselőt, Berényi Zoltánt is.