Munkatársunk utánajárt az ügynek és kiderült, hogy nem önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokról van szó, hanem vélhetően három egymás mellett lévő telekről, amelyek határosak a Mecseki Parkerdővel is. A terület már hosszú ideje magánkézben van, ugyanakkor a földhivatali dokumentumok szerint nemrég tulajdonosváltás történt, ami összefüggésben lehet a mostani munkálatokkal.

Fotós: Löffler Péter

Az általunk ismert, a város honlapján fellelt információk szerint egyébként a telkek különleges, közhasználatú építményi zónába tartozhatnak. Az ingatlanokon rekreációjával kapcsolatos egészségügyi, vendéglátó, fitnesz – wellness célú, szálláshely szolgáltató létesítmények létesíthetők. Ezeken kívül a tulajdonos, üzemeltető számára legfeljebb egy lakás is építhető, de az is csak a főfunkciót kiszolgáló rendeltetési egység lehet csak. Amennyiben információink helyesek a terület beépíthetőségének is komoly korlátjai vannak, a beépítettség mindösszesen, legfeljebb 10 százalék lehet, telkenként egy főépület létesíthető.