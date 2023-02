- A viharos szél a város több pontján is okozott károkat, de szerencsére a kolbásztöltő fesztivált a tervek szerint meg tudtuk tartani - emelte ki az eredményhirdetést követően Polics József, Komló polgármestere.

Annyi változás történt, hogy a parkolóba felállított sátrakat, ahol a megtöltött kolbászok sütésére nyílt volna lehetőség, biztonsági okok miatt még a délelőtt folyamán elbontották.

A környék legnagyobb gasztronómiai rendezvényeként számon tartott fesztivál mindezek ellenére fergeteges hangulatban telt, egész nap szólt a talpalávaló, a táncparkett idén is megtelt. Zömében komlói cégek, baráti társaságok neveztek, de a környező településekről is érkeztek csapatok, és Komló testvértelepülései is képviseltették magukat.

Mint ismeretes, 2010-ben egy kisebb versenynek indult a mai kolbásztöltő fesztivál. Komlóra sokan költöztek vidékről, ők szerették volna a falusi hagyományokat feleleveníteni, ezért a vízmű ebédlőjében 18 csapat részvételével kolbásztöltő versenyt szerveztek. Egy évvel később a nevezők száma 30-ra bővült, a helyszín is kicsinek bizonyult, így az „501”-es éttermében folyt a küzdelem.

Új fejezet 2014-ben kezdődött, akkor költözött a fesztivál a sportcsarnokba, és vált a város egyik legnagyobb rendezvényévé. Évről évre ötletes egyenruhák, kreatív asztaldíszek teszik a környék egyik legnagyobb gasztronómiai rendezvényét igazán színessé, változatossá, vidámmá.