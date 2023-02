Idén is megrendezik a Pécsi Borvidék és Baranya vármegye Borversenyét. Ez a borverseny egyben Pécs Város és Környéke 53. Kertvárosi Borverseny is. Nevezni fajtánként két 0,75 liter palackkal lehet, amely szőlőből készített fehér-, rozé-, siller- vagy vörösbort tartalmaz. A borok átvétele március 8-án és és 9-én a PKK Apáczai Művelődési Házban lesz, ahol április 14-én tartják a borverseny díjátadóját is.