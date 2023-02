Hetedik évben rendeztek Márokon Felnőtt Farsangot. A helyiek körében egyre népszerűbb program, melyet szombat este tartottak – ezúttal is teltházas volt, a közel száz résztvevőből szinte mindenki beöltözött a mulatságra, sőt még a jó zenéért felelős Happyness Duó is maskarát húzott. A farsangi jelmezeket díjazták is, első helyen a Vasálarcos (Bruckner Igor) végzett, második lett az Avatar (Panta Barbara), harmadik pedig Fiona és Schrek (Gilbert-Bruckner Viktória és Gilbert Norbert).

Forrás: Mároki Önkormányzat

