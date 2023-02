A háromnapos verseny során a hagyományosan nagyon erős mezőnyben idén is kiemelkedő pécsi sikerek születtek.

Fizikából (F+ kategóriában) 3. helyezést ért el a Csóka Péter, Kresz Tamás és Schäffer Donát (11. C osztályos tanulók) által alkotott csapat. Felkészítő: Lehőcz Mária tanárnő. Kémiából (K+ kategóriában) Kovacsik András (12. D), Machlik Borbála (12. C) és Machlik Míra (10. C) csapata a 2. helyezést érte el, míg Jankó Richárd (11. B), Kis-Bogdán Ágota (11. C) és Mucsi Zsófia (9. D) az 5. helyezést szerezte meg. Felkészítők: Hegyiné Király Krisztina tanárnő és Dr. Csóka Balázs tanár úr.