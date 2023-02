Rendkívül érdekesnek ígérkező rendezvénnyel várja nőnap alkalmából elsősorban a hölgyeket a Komlói Közösségek Háza - Nők napját tartanak március 11-én délután. A 16 órakor kezdődő program során a résztvevők kézműves foglalkozáson vehetnek részt, nőnapi kreatív percek keretein belül. Ezen kívül asztrológiai témában kaphatnak több szakértőtől is tanácsokat, valamint a mindennapok lábápolásával kapcsolatos ismeretekről is hallhatnak érdekességeket, újdonságokat. "Legyél MeNŐ! Nők Nőknek Nőkről" címmel a Komlói Egészségfejlesztési Iroda kínál különleges programot a résztvevőknek, ezen kívül kézműves vásár is várja a hölgyeket a délután során. Aki táncra perdülne, 17 és 18 óra között vérpezsdítő latin ritmusokkal ismerkedhet meg a Candado tánciskola oktatással egybekötött bemutatóján. És a mulatság itt még nem ér véget: a napot 19 órakor kezdődő nőnapi buli zárja, a 40+ zenekar közreműködésével.