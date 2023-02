A város LMP-s zöldbiztosa, Kóbor József előbb ugyancsak a buszok érkezését is magában foglaló városi zöldprojektet méltatta, aktívabb közösségi közlekedésre is buzdítva egyben a pécsieket. Némi ünneprontásként nem állhatta meg ugyanakkor, hogy a téren álló buszok hasában sorakozó kisebbfajta akkuerdő gyűrűjében ne utaljon vissza – és ne helyeselje ismét – az önkormányzat pécsi akkumulátorgyárat elutasító döntésére. Kritizálva egyúttal a múlt heti kormánydöntéssel bevezetett közlekedési ország- és vármegyebérleteket is – szerinte azok mit sem érnek, ha nem érvényesek a városi buszokra is. Kíváncsiak lennénk, mit szólt volna, ha ez így lenne – akkor ugyanis a most a Tüke Busz Zrt.-hez befolyó helyi viteldíjak is vélhetően egyenesen az állam és nem a város kasszájába gurulnának.

Új töltők is érkeztek a Mercedesekkel

A nyolc új szóló Mercedes e-Citarót két-két kerékagymotor hajtja, tíz-tíz akkuegység táplálja energiával, felszerelték őket a legmodernebb biztonsági és utastájékoztató rendszerekkel, klímaberendezéssel. A buszok 27 ülő- és 53 állóhellyel rendelkeznek, mindegyikben egy kerekesszékes helyet is kialakítottak.

Az e-buszokhoz szintén új, decentralizált töltési rendszert is telepítettek, így mostantól az uránvárosi végállomáson, a tüskésréti javítóbázison és hamarosan Kertvárosban is új energiát szippanthatnak magukba az e-buszok.

A Zöld Busz Program keretében további öt nagyvárosba érkezik hamarosan 40 hasonló jármű, a teljes flotta így együttesen egymillió lombos fa megkötőképességével egyenértékű, azaz évi 70 ezer tonna CO2 kibocsátását lesz képes megtakarítani.