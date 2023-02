A vendégprofesszorok a program támogatásával 3-6 hónapig kutathatnak Magyarországon.

Az akadémiai program segítségével Magyarországra érkező vendégkutatók közül Földvári Péter, az Universiteit van Amsterdam professzora a GISta Hungarorum adatbázist fogja vizsgálni a Bölcsészettudományi Kutatóközpontban. Ryan Robert Martin, az Iowa State University gráfkutatója a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet munkájában vesz részt.

Maria Miguéns Pereira, az Universidade de Coimbra professzora a metalloporfirinekkel végez majd kutatásokat a Pécsi Tudományegyetemen, Sierd Cloetingh, az Utrecht University professzora a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet tudósaival dolgozik majd együtt, Nagy András pedig a Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute-ból érkezik a Természettudományi Kutatóközpontba, ahol a daganatellenes szerek új generációjának kifejlesztésén dolgozik majd.

A programban az Atommagkutató Intézet vendége lesz Podolyák Zsolt, a University of Surrey professzora, aki a radioaktív atommagok magszerkezetét vizsgálja. Jeanine Lucasta Von Metzinger, a CPUT Applied Microbial and Health Biotechnology Institute munkatársa az FB1 mikotoxin kutatásába kapcsolódik be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen.