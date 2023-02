A Siklós Kártyát egyébként 2010-ben vezette be az önkormányzat, és jelenleg is több elfogadóhely kínál kedvezményeket a helyi lakosoknak a vásárlások, valamint a szolgáltatások igénybevétele után. A legnagyobb kedvezmények a siklósi várban, és a siklósi fürdőben realizálódnak, hiszen előbbibe ingyenes belépésre, utóbbiba pedig 50 százalék kedvezményre jogosít a Siklós Kártya felmutatása. Mint korábban megírtuk, a Siklósi Termálfürdő (és a Hotel Castello is) általános karbantartási és nagytakarítási munkálatok elvégzése miatt március 9-ig zárva tart.

A Harkányi Gyógyfürdő igazgatója a megállapodás kapcsán elmondta, a harkányi lakosok számára is biztosít kedvezményt a fürdő, a harkányi kedvezményes belépőkártyával rendelkezőknek december 15-től számítva – tízezer belépés erejéig – 1500 forintért válthatnak jegyet. Eddig kevesebb mint a harmadát használták fel a helyiek ennek a kedvezménynek, és ha elérik a 10 ezres belépést, akkor a továbbiakban is kedvezményesen, féláron vásárolhatják meg a fürdőjegyüket.

Hozzátette, a két város megállapodása megerősíti azt a tényt is, hogy Siklós és Harkány nem riválisként tekint egymásra, hanem egymást kiegészítve, ezzel a térséget is erősítve kell együttműködnie a szomszédos városnak.

– Egyik város sem önállóan egy turisztikai desztináció, hanem mindkettőnek van turisztikai terméke, amelyek együtt tesznek ki egy turisztikai csomagot. Ha valaki külföldről, vagy távolabbról a térségbe érkezik, akkor a harkányi gyógyfürdőzés mellett meg szeretné tekinteni a várat Siklóson, és és a minőségi borok is elérhető közelségben vannak Villányban. Színes, változatos programkínálattal lehet a térség turisztikai vonzerejét növelni – mondta a fürdőigazgató.