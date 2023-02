– Azt, hogy a hálózaton mi történik, pontosan nem tudjuk, de dolgozunk a megoldáson – mondta. A műszaki ellenőrzést végzők megerősítették, hogy szabályosan zajlott a kivitelezés, eddig azonban nem sikerült felszámolni a problémát.

Ennek ellenére a lakóházaknál mértek már a 200 µg/l-es vaskoncentráció határértéket jóval meghaladó, 500 µg-os értéket is.

A közel másfél órás fórum során számos lakos és képviselő felszólalt, hangot adva kérdéseiknek és kétségeiknek.

Többen kiemelték, a problémák a Szent István-lakótelepen kívül is sok helyen, családi házaknál is érzékelhetőek, például a Görösgali, a Batthyány és a Bajcsy-Zsilinszky utcákban. Szóba jött a kártérítés kérdése is, az egyik felszólaló az önkormányzatot kérte arra, hogy mint a konzorciumban megvalósuló pályázati beruházás kedvezményezettje, a lakosság bevonásával mérjék fel a felmerülő károkat. A résztvevők nehezményezték, hogy a beruházásról nem kaptak megfelelő tájékoztatást, erről csak a probléma megjelenésekor értesültek – a polgármester megfogalmazta, ez a városvezetés sara, ugyanis nem kommunikálták a lakosság felé a fejlesztés elindulását.

Többféle gyanú is megfogalmazódott

A probléma kialakulásáért egy jelenlévő sem vállalt teljes körű felelősséget, a fórumon a lakosság kérdései és felvetései több lehetőség gyanúját is felvázolták. Egyfelől jelezték, hogy a tavaly nyári hónapokban érzékelhető volt a csökkent klórtartalom az ivóvízben, amely akár hozzájárulhatott a vasbaktérium szaporodásához. Többen azt is elképzelhetőnek tartják, hogy egy korábbi, már lezárt, a baktérium által szennyezett kút vizével érintkezhetett valamiképp az ennek közelében fúrt új kút – több új kutat is fúrtak ugyanis a beruházás során. Konkrét válaszokat azonban még nem kapott a lakosság. A meghívottak azonban írásos tájékoztatást ígértek jövő hét végére a kérdésekre.