Hozzátéve, hogy a 378 lelkes, újra növekvő község munkaképes korú lakói szinte kivétel nélkül a környező nagyobb településekre járnak dolgozni, így legtöbben a napi bevásárlást is ott is intézik, azaz megérti a vállalkozót is. Ugyanakkor, főként az idősebbek számára, már csak szociális okokból is fontos lenne egy kisebb üzlet helyben is, épp ezért az önkormányzat erejéhez mérten támogatni is próbálná, ha valaki ismét üzletnyitásra adná a fejét. Közben egy mozgóbolt ötletét sem elvetve, ha az meg tudna felelni az egyébként igényes helyi lakosság minőségi és szállítási időkkel kapcsolatos elvárásainak.