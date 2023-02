Ezt ne hagyja ki! Rendeződik az állatok sorsa

Sokan támogatták most is a siklósi állatvédőket Lassan minden téren rendeződni látszik a siklósi kóbor kutyák sorsa. Április elsején megkezdte működését a gyepmesteri telep, de a cél továbbra is az, hogy minél több állat találjon gazdára. Ebben a Tenkesalja Állatvédő Egyesület nyújt segítséget.