Novemberben a felügyelet retorzióktól tartó, névtelenséget kérő egyik munkatársa minden önkormányzati képviselőnek részletesen számolt be arról, hogy szerinte a cégnél ugyan nagyon sok mindent megígértek számukra, ám azokból nem lett semmi, és az előző vezető, Märcz János lejáratásában néhány kollégája vett részt, akik egyoldalúan tájékoztatták a városvezetőket. Arról is beszélt, hogy bizonyos személyek úgy kezelhettek adatokat, e-maileket, hogy szerinte még ki sem voltak nevezve, úgy érzékelte, hogy burkolt fenyegetőzések is voltak.

Akkor nem foglalkoztak a dologgal a városirányítók, ellenben a felügyelet kikerült az éves belső ellenőrzési tervből.