Az intézményben a régi, elavult nyílászárókat két csoportszobában is kicserélték, ami nem csak esztétikai szempontból előrelépés, de jelentős energiamegtakarítás is elérhető a fejlesztéssel. Mindemellett a padlást is leszigetelték, ami várhatóan jelentősen hozzájárul az energiaköltségek számottevő csökkentéséhez.

Két csoportszobában a gyermekasztalok és a hozzájuk tartozó székek cseréjére is sor került, a régiek felülete ugyanis az idők folyamán annyira megrongálódott, hogy balesetveszélyessé váltak a bútorok.