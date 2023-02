Az idő közben elvégzett munkálatok során új szigetelést is burkolatot kapott a medence, felújították a zuhanyozók egy részét is. Az ezt követő teljes nagytakarítás után már a népegészségügyi szakemberek is leellenőrizték a vízminőséget, így immár tökéletes komforttal várják az úszni és /vagy szaunázni vágyókat.

Az uszoda február 6-ától, hétfőtől hétköznaponként 18.00–21.45, szombaton 09.00–19.45, vasárnap pedig 12.00–19.45 óra között tart nyitva; a szauna hasonló beosztással, de hétköznap és vasárnap egy órával későbbi kezdéssel várja a vendégeket.