Az intézményt országos szinten is egyedülálló kezdeményezésként hozta tető alá a klaszter hét tagja, a kamara, valamint a Baranya Megyei Szakképzési Centrum. Nem kisebb önkéntes vállalással, mint hogy gyökeresen új alapokon és minőségben szervezzék újjá az építőipari szakmákat választó diákok gyakorlati és elméleti képzését. Amelynek a gyerekek számára azonnal kézzelfogható eredményei, hogy az elnyert, összességében 280 milliós pályázati forrásból fenekestül fölforgatták és megújították az elméleti és gyakorlati óráknak helyet adó Pollack Mihály Technikum őket váró műhelyét, immár a legmodernebb technológiákat állítva a képzés szolgálatába. A diákokkal nem tanulói, hanem munkaszerződést kötnek, a lehető leghamarabb cégekhez irányítják őket, ahol valós, hasznos és maradandó munkát végezhetnek, azaz túlléptek a korábbi gyakorlaton, amikor az iskolában délelőtt gyakorlásként fölhúzott falrészt délután le is döntötték, majd másnap mindent kezdtek elölről.

Mindezek, illetve az alapból is százezres, de 3,5-ös tanulmányi átlag fölött a jövő félévtől külön is premizált ösztöndíj hasznát a már a Pollackon tanuló diákok élvezhetik – ám oda be is kell juttatni valahogyan a fiatalokat; utóbbiért szintén alaposan megdolgozik a klaszter. Így már ötödiktől a szakmákat népszerűsítő előadásokkal, bemutatókkal járják az osztályokat, hogy a ma sokkal vonzóbb Facebook-sztárság, mint diákálom mellett egy biztos megélhetést, akár szakmán belüli majdani továbbtanulást kínáló B-tervet is ajánljanak a gyerekeknek.

Mire is jó egy klaszter az építőiparban?

Az Építőipari Technológiai Klaszter 2018. március 21-én alakult a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, a generálkivitelezésben elismert és innovatív 15 térségbeli építőipari cég összefogásával. Céljuk, hogy együtt mutassák meg versenyképes, a változó piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, magas színvonalú szolgáltatásaikat.

A tagok együttes árbevétele közel 27 milliárd forint, szakembergárdájuk meghaladja a 850 főt. A Klaszter a beruházóknak teljes körű szolgáltatást kínál, így a megrendelő nagy biztonsággal választhatja ki a számára megfelelő méretű, előminősített céget. Tagjai cégenként is vállalnak munkát, de közös szerződés keretében akár több milliárdos munkát is el tudnak vállalni.