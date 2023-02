A Petőfi utcának a Kodály körforgalomtól a Kolozsvár utcáig tartó szakaszán öt ütemben dolgoznak a szennyvízvezetékek rekonstrukcióján – teljes útlezárás mellett.

Elsőként a Nagyvárad és József Attila utca (6-os főút) között, április elejéig. A Marosvásárhely utca zsákutca lesz, egyirányú forgalma kétirányúvá válik, megállni tilos szakaszokkal. Egyik irányból, azaz a 6-os útról sem lehet bekanyarodni a Petőfi utcába, és ideiglenesen megszűnik a 6-os főúti jelzőlámpás keleti zebra is. A lezárt szakasz a II-es díjzóna F szektorába tartozik, az ide érvényes bérlettel rendelkezők a szomszédos (3-as) korlátozott várakozási övezetben ingyen parkolhatnak.

Ugyanekkor a Verseny utcában is megkezdik a szenny­vízvezetékek cseréjét: a PVSK-pályával szemközti garázssornál induló felújítás többnyire zöldterületen zajlik, a járdák lezárásával. Az első ütemben az úttestet is átvágják, így február 24-éig az itteni útszakasz déli, majd északi sávján pontszerű lezárásokra számíthatunk, váltakozó irányú forgalommal.

Az önkormányzat és a Tettye Forrásház közleményében kéri az arra közlekedőket fokozott türelemre és körültekintésre.