De ezzel nem lehet egyedül, hiszen a felmérések szerint a néhány százalékos támogatottságúra zsugorodott MSZP pécsi erőssége, Csaba István szintén a szocialista parlamenti képviselő mellett teljesít asszisztensi szolgálatot, ő azonban már 400 ezer forintos havi pénzt kap a képviselői fizetésén felül – bár ő sem nevezte meg, hogy kitől jön pontosan a pénz.

Bár 2020–21-ben két üzletfelét is megvásárolta Auth István DK-s politikus, a saját cégétől mindössze bruttó 27 ezer forintos havi jövedelmet kap – ez szerepel a vagyonbevallásában. Annak ellenére van ez így, hogy a cégének az árbevétele 2021-ben 26,7 millió forint volt. A politikus esetében ez pedig már évek óta tartó állapot, de mivel tanácsnok is a városházán, így a saját maguknak idejében megszavazott béremelésnek köszönhetően közpénzből is kaphat bruttó 440 ezer forintot.