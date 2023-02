Altatónak elmegy ez a film 14 perce

Válasszunk inkább egy romantikus klasszikust, csak ezt ne

Nem most volt már, amikor Reese Witherspoon és Ashton Kutcher neve nagynak számított a romantikus zsánerben. A Netflix úgy gondolta, hogy, ha régen klasszak voltak, akkor most is azok lesznek.

Össze is álltak egy filmre, A Nálad vagy nálam-ra, de még a régi motorosokkal sem tudott felérni a régi romantikus komédiák szintjéig ez a merőben unalmas alkotás, sőt erősen alul is marad. Egyre többször kezdek úgy egy ajánlót, hogy “A film nem árul zsákbamacskát...”, és ez kezd elszomorítani, mert ez csak azt bizonyítja, hogy nincs semmi újdonság egy-egy alkotásban. Kiszámíthatók és fixen öt perccel a megnézésük után a feledés homályába vesznek. A piros logós streaming szolgáltató égisze alatt született, két egykori csillagot felvonultató Nálad vagy nálam (Your Place or Mine) arról szól igazából, hogy a két főszereplő szereti egymást, de vakok, és két óra hosszán keresztül várjuk azt, hogy nézzenek már az orruk elé és ébredjenek rá érzéseikre, amely a nézőnek már az első percekben is teljesen tiszta.

A történet egy helycserés támadással próbálja felkelteni a figyelmünket, ami valljuk be a Holiday-en kívül nem igazán működött máshol, így itt sem. Debbie egyedül neveli fiát Los Anglesben. Peter pedig New Yorkban él. De egy kisebb bonyodalom miatt úgy alakul, hogy férfi főszereplőnknek kell LA-be utaznia, és vigyáznia legjobb barátja gyerekére, míg Debbie a Nagy Almában egy kurzuson vesz részt és szórakozik. Talán nem is kell mondani, hogy mindkettőjük életében nagy változást hoz ez a szituáció. Sokat tanulnak, változik a személyiségük és végre valahára rájönnek, hogy mit éreznek egymás iránt. Közös jeleneteik nincsnek igazán – leszámítva a film elejét és a végét – így elég silány a köztük lévő kémia. Persze, megérti a néző, hogy miért szeretik egymást, de érezni semmiképpen sem érezzük, pedig van a filmtörténelemben rá példa, hogy meg lehet ezt oldani, gondoljunk csak A ház a tónál című misztikus-romantikus alkotásra, amelyben csak úgy izzik Sandra Bullock és Keanue Reeves között a levegő, pedig nem is találkoznak, csak a történet legvégén. A film játékideje két óra hossza és nagyon lassú, egy-két dialógusnak sikerül megtörnie ezt a vánszorgást, de egyébként nincs semmi húzóereje a filmnek. Nincsenek meglepő történések, minden kiszámítható. Nem kapunk karakter háttereket. Sem mi, sem a szereplők nem tudnak meg egymásról semmi újat. De mintha ez nem is lett volna céljuk az alkotóknak. Úgy lehettek vele, hogy megkapargatják a felszínt és azzal mindenki boldog. Összességében azt tudom mondani, hogyha romantikus alkotásra vágynánk Valentin-napon, akkor inkább keressünk valami klasszikust, mert abban biztos, hogy nem csalódunk. Ebben viszont nagyon. Nálad vagy nálam (Your Place or Mine)

romantikus vígjáték

Netflix, 2023

