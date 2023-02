Péterffy Attila pécsi polgármester önkormányzata tavaly úgy változtatta meg a forgalmi rendet a Tettye utcában, hogy az egyirányúsítás ellen kétszáz aláírást gyűjtöttek össze a helyben élők, akik még most is azt mondják, csak néhány embernek kedveztek ezzel a lépéssel.

A baloldali önkormányzat lejáratásaitól, retorzióitól tartó pécsiek ismét névtelenséget kérve keresték meg lapunkat azzal, hogy hónapok óta hiába várják az érdemi választ a kérdéseikre. Most már azzal is érvelnek, hogy az elmúlt hetek esőzései megmutatták, a Vince utca nem bírja el azt a terhelést, amely a megnövekedett forgalom miatt zúdul az utcára. A szakaszt ráadásul egyfajta sétálóutcaként alkották meg az Európa Kulturális Fővárosa program keretében, de ma már arra panaszkodnak, hogy a parkoló autók – mert ide jöttek át a környező utcákból kiszorulók – miatt egy esősebb időben gyalogosan, vagy éppen gyerekekkel, kisbabával nem lehet közlekedni. Ráadásul ha a Tettye-patak vizét is ráeresztik az útra, akkor még az utca egyik oldaláról a másikra sem lehet átmenni. Az egyik ott élő szerint az idei télben az volt a szerencse, hogy csak egyszer volt komolyabb fagy, és csak egyszer vált balesetveszélyes jégpályává az utca.