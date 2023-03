A döntőbe 12 csapat jutott, és már az is óriási eredménynek számít, hogy egy étterem mindkét nevezett csapata szerepelhetett a végső megmérettetésben. A Blöff Bisztró két séf-párosa, a Most és mindig! (Miseta Zoltán és Németh Norbert), valamint az Ifjoncok (Lőrinc Gyula és Kotok Kajus) is szépen teljesítettek. Bár Miseta Zoltánék tavaly az arany minősítéssel az előkelő harmadik helyezést érték el a versenyben, idén is büszkék lehetnek a kiemelkedő eredményre.