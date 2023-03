Országosan is nagy volt az érdeklődés idén a Pénz7 iránt: több mint ezer iskola közel 140 ezer diákja vett részt rajta, mintegy 12 ezer órán.

Játékosan adják át a szükséges ismereteket

A Pénz7 a Belügyminisztérium projektvezetésével a Gazdaságfejlesztési Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a Magyar Bankszövetség, a Pénziránytű Alapítvány, valamint a Junior Achievement Magyarország Alapítvány közreműködésével valósul meg évek óta azzal a céllal, hogy a jövő nemzedék pénzügyi-gazdasági nevelése, vállalkozói hajlandóságának formálása, a mindennapokban előforduló pénzügyi helyzetek tudatos kezelése témakörben széles körű gyakorlati ismereteket nyújtson. Az élményközpontú Pénz7 rendhagyó tanórák az egyes korosztályok sajátosságait figyelembe véve, játékosan adják át a felelős döntéshez szükséges ismereteket, fejlesztik a kreatív problémamegoldás képességét.

A pénzügyi tudatosságra készítenek fel

Ebben a tanévben a korszerű pénzkezelés, és kiemelten a pénzügyi biztonság kerültek a középpontba. A Szederkényi Általános Iskolában a kiberbiztonságról és a vállalkozói gondolkodásmódról tartott előadást Rétyi Máté, az egyik vezető pénzintézet vállalkozói tanácsadója, valamint Maml Balázs, Szederkény polgármestere.

– A pénzügyi tudatosság, illetve a kiberbiztonság a felsőbb évfolyamokon jobban megmutatkozik, hiszen ők tapasztaltabbak az elektronikus eszközök használatából adódóan. Többet használnak számítógépet, tabletet, okostelefont, ahol a kiberbiztonság szerepe erősödik, de mindegyik osztály nyitott volt a téma iránt, érdeklődve hallgatták az előadásokat. Azt gondolom, hogy nagyon erősen jelen kellene lennie a pénzügyi tudatosság oktatásának a tanrendben már akár alacsonyabb korban is, hiszen a fiataloknak már 14 éves kortól lehet saját bankszámlájuk, illetve bankkártyájuk. Abba az irányba halad a világ, hogy egyre kevesebb helyen használunk készpénzt, amelynek megvan a veszélye is – mondta Maml Balázs. Az előadók egy-két aktuális példát is felvázoltak a diákoknak, amelyekkel a csalók próbálkoztak a közelmúltban, akár a banki szférában, akár más területen.