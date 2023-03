Mikor kell tesztelni? 2 órája

A koronavírus már velünk marad, de tünetek és a korlátozások is sokat enyhültek

Egyre több az influenzás beteg Baranyában, ugyanakkor a Covid-19 is jelen van, és – ahogy a megkérdezett baranyai háziorvosok fogalmaztak – mindig is velünk marad. A koronavírus járvány időszakához képest azonban jelentős különbség, hogy a korlátozó intézkedések és a betegség tünetei is sokat enyhültek.

Hetente mindössze néhány beteg – szinte kivétel nélkül felnőttek – jelentkezik egy-egy rendelőben a koronavírus tipikus tüneteivel, ami jellemzően köhögés, láz, gyengeség, íz- és szaglásvesztés – számoltak be lapunknak tapasztalataikról a megkérdezett baranyai háziorvosok. – Amennyiben felmerül a Covid-19 gyanúja, lehetőség van a teszt elvégzésére, de az már nem kötelező. Ha beigazolódik a koronavírus fertőzés, vagy az a tünetek alapján biztosra vehető, akkor javasoljuk az önkéntes karantént, azaz, hogy a páciens próbáljon a családtagjaitól elkülönülni, illetve lehetőleg ne menjen közösségbe, csak a legszükségesebb esetben hagyja el otthonát, és akkor is mindenképp viseljen maszkot – számoltak be a gyakorlatról a megkérdezett orvosok. – A szoros kontaktoknak szintén ajánlott a maszk viselése, gyógyulás után ugyan nem kötelező a tesztelés ahhoz, hogy valaki közösségbe mehessen, de javasolt – tették hozzá. A teszt csak akkor kötelező, ha a légúti tünetekkel jelentkező beteg állapota miatt kórházi ellátást igényel, vagy a kezelését befolyásolja a teszt eredménye.

Az, hogy a fertőzés jóval enyhébb lefolyású, mint a járvány idején, a megkérdezett orvosok szerint annak is köszönhető, hogy sokan felvették a védőoltást. Amire egyébként most is van lehetőség a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjában, a Dischka Győző u. 5. szám alatt, a Fogászati és Szájsebészeti Klinika épületében működő oltóhelyen, minden kedden és pénteken reggel 9 és este 7 óra között. Előzetesen bejelentkezni nem szükséges. A koronavírussal kapcsolatos aktuális tudnivalókról a Nemzeti Népegészségügyi Központ heti rendszerességgel ad tájékoztatást: eszerint az országos átlagot tekintve ismét emelkedést mértek a szennyvíz SARS-CoV-2 örökítőanyagának koncentrációjában, de a vizsgált városok többségénél, így Pécs esetében is stagnálás tapasztalható. – A SARS-CoV-2 örökítőanyag koncentrációja Egerben és Szekszárdon a mérsékelt, míg a többi helyszínen az emelkedett tartományba sorolható – mutatják az elmúlt hétre vonatkozó jelentés adatai. Idősek esetében is fontos az óvatosság – A COVID–19 napjainkban leggyakrabban enyhe formában zajlik le, anélkül, hogy a beteg bármilyen speciális ellátást vagy kórházi ápolást igényelne. Idősek, illetve bizonyos kockázati tényezőnek számító krónikus betegséggel élők esetében azonban nagyobb eséllyel alakulhat ki középsúlyos vagy súlyos állapot a fertőzés nyomán. Így ilyen ismert állapotok mellett az óvintézkedések betartása és a beteg állapotának nyomon követése továbbra is fokozott figyelmet igényel – fogalmaz a Nemzeti Népegészségügyi Központ. – A különböző COVID–19-variánsok eltérő tüneteket okozhatnak. Egyes variánsok tünetei könnyen összetéveszthetők egy hétköznapi nátha vagy az allergia tüneteivel is, és az oltottak körében általánosságban is főként enyhe, általános tünetek jelentkeznek – teszik hozzá.

