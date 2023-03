Az MSZP társelnöke a minap jelentette be, hogy a főváros III. kerületében Török Ottót, Gyurcsány Ferenc kormányának egykori államtitkárát indítja polgármesterjelöltnek. A szocialisták óbudai szervezetének elnökségi tagja 2019 óta Pécsen előbb tanácsadóként, majd pedig polgármesteri sportbiztosként kapott valódi sportállást. Ám, Török Ottó neve azért lehet kevésbé ismerős a pécsieknek, baranyaiaknak, mert valójában nem is kellett Pécsen tartózkodnia a munkája során, ezt a városháza is elismerte.