Ezek pedig jelenleg is város tulajdonában vannak, a közérdekű adatigénylésből pedig az is kiderül, hogy a Polgármesteri Hivatalnál valakik ezeket a kocsikat is rendszeresen hajtják, tehát egyáltalán nem nyugdíjazták őket. (Az, hogy kik használják az autókat a közérdekű adatigénylésünkből nem derült ki.)

Az előző polgármester által használt Volvo üzemetetési költsége az elmúlt három évben 5 millió forintba került, amiből csak üzemanyagra 3,5 millió forintot költöttek, vagyis ezt is élénken használják. Az egyik Mazda 6-osra nagyjából 5 milliót költöttek benzinnel együtt, míg másikra már 11,5 milliót áldoztak a tankolást is beleszámítva. Ez utóbbival több mint 160 ezer kilométert tettek meg három év alatt úgy, hogy a koronavírus-járvány alatt sem volt komolyabban érzékelhető visszaesés e tekintetben.

A Polgármesteri Hivatalnál még van három tízéves Toyota is, ezekre összesen nagyjából 8 milliót költöttek, de ezeket az autókat kevesebbszer is viszik ki a forgalomba. Ezeken kívül még egy 2006-os Opel Astra, valamint egy 2016-os Dacia Duster is szolgálatban van. Érdekesség, hogy az idős Opel úgy került egymillióba tavaly, hogy mindössze 7400 kilométert tettek meg vele. Az összkerekes Daciát is szinte alig használják, tavaly csak 6500 kilométert tettek meg vele.