A fentiekből adódóan a díjat átvehette Dr. Barakonyi Károly, aki 1974 óta a PTE oktatója, 1990-tól professzora, valamint 1994 és 1997 között rektorként is helyt állt az intézménynél. Kutatási és oktatási területei a vállalati tervezés, menedzsment, stratégiai menedzsment, stratégiai döntések, vállalati kultúra, egyetemek menedzsmentje, felsőoktatás politika.

Barakonyi Károly mellett az elismerést Dr. Vörös József is megkapta, aki diplomája megszerzése óta a PTE KTK-án dolgozik, valamint 1990 és 93 között dékánja is volt a karnak, 2003 és 2007 között pedig az egyetem általános rektorhelyettese, és az MTA tagja is 2013 óta. Kutatási területe a termelés és szolgáltatás menedzsment, különös tekintettel a versenyképesség alakulására, a készletgazdálkodásra, és a minőség irányítására.