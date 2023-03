Az Egészségügyi Világszervezet meghatározása szerint az elhízás a fehérzsírszövet kóros, túlzott felszaporodása, amely kockázatot jelent az egészségre. Ez a jelenség egyre több gyermeket is érint. Európában minden harmadik gyermek súlytöbblettel küzd, amely tíz év alatt majdnem megduplázódott. Mindez mélyen befolyásolja a gyermekek fizikai egészségét, a szociális- és érzelmi jólétet, valamint az önbecsülést is, ami további gondokhoz vezethet. Nagyon fontos, hogy az elhízás területén is oktatásra van szükség, amely keretében támogatják és tanítják a helyes táplálkozásra a gyermekeket.