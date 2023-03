Hiába számítottak arra a pécsiek, hogy a polgármesteri ígéreteknek megfelelően megépül az akvapark, de eddig csak annyi történt, hogy több tízmilliót költöttek el tanulmányokra, látványtervekre, miközben egyetlen kapavágás sem történt. Pedig Péterffy Attila baloldali polgármester az elmúlt években a sportberuházásoknak még külön polgármesteri sportbiztost is kinevezett, annak ellenére, hogy van a városi sportcégnek is vezére, az egyik alpolgármester, a sportbizottság elnöke is – elvileg – felel a pécsi sportéletért és a Pécsi Városfejlesztési NZrt. feladata a különböző fejlesztések előkészítése, pályázatok lebonyolítása jelenleg is.

A pécsi sportberuházási biztos, Török Ottó az MSZP színeiben a következő választáson a főváros egyik kerületében polgármesteri posztért indul, de addig is megkapja azt a bruttó 1,1 millió forintot, amiért nem is kell Pécsen dolgoznia és háromhavonta elég beszámolnia a „munkájáról”.

Ezúttal három feladatot vázolt fel a beszámolójában. Török szerint az első negyedévben a Pécsi Sport Nonprofit (PSN) Zrt. (aminek tehát van vezérigazgatója elméletileg) kormányzati sportszakmai támogatásának megszerzése volt a feladata. Ezért beszélt egy illetékes államtitkárral a sportiskola szakmai és gazdasági helyzetéről, de számára is „világossá vált, hogy a kiemelt vidéki egyesületek közé a vállalat most nem kerülhet bele”. Ugyanakkor arra kérte az illetékest, hogy eseti többlettámogatást biztosítsanak a cégnek.