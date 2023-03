Három és fél milliárdot kaptak, de tőlünk is kérnek

A Tüke Busz Zrt. a Péterffy Attila polgármester, és MSZP-s polgármesterjelölt által csak „birodalomként” emlegetett önkormányzat tulajdonában van. A cég csak tavaly 3,5 milliárdos városi támogatást, közpénzt nyelt el, amelynek tetemes hányadát tehették ki az ügyvédi díjak, költségek, miközben a vállalat tevékenysége miatt városszerte fokozódtak a panaszok, pedig még Bánkuti István vezérigazgató fizetését is megduplázták korábban, így ő is már havi bruttó egymilliót keres.

Nem adták ki a választ, de pénzt kérnek

A jelentős kiadások és városi támogatások miatt szerettük volna megtudni, hogy évekre lebontva 2019. október 31-től 2022. december 31-ig mennyit fizettek ki ügyvédi díjakra, jogi szolgáltatásokra, tanulmányokra, tanácsadásra?

Kértük még azt is, hogy másolatban bocsássák rendelkezésünkre az ügyvédi, jogi szolgáltatásokra, tanulmányok írására, tanácsadásra vonatkozó szerződéseket, illetve a munkájukat igazoló teljesítési igazolásokat, az elkészült tanulmányokat, jelentéseket, átvilágítási dokumentumokat.

Ez szerintük 9 órányi munkát jelent két bruttó 600 ezres és 690 ezres fizetést kapó – vélhetően középvezetőként – dolgozóknak, valamint a jogi képviselőnek még további 4 órát, és ezért összesen 90 ezer forintot kérnek tőlünk. Túlóraköltséget viszont nem számítanak fel, valamint kedvezményt is felszámolnak, ha jól érthettük a válaszukat.