- A revizorok a jeles napon, március 8-án 55 helyszínen ellenőriztek, de egyetlen esetben sem kellett a nyugtaadási kötelezettség elmulasztását jegyzőkönyvezniük, be nem jelentett foglalkoztatottal pedig mindössze egy üzletben találkoztak. A virágkereskedők az áruk eredetét is hiánytalanul igazolták, és csak egy esetben fordult elő a pénztárgép használatával összefüggő kisebb mulasztás - közölte a szóvivő. Egyben felhívta a figyelmet arra, hogy a virágértékesítéssel foglalkozó adózók legközelebb anyák napján számíthatnak fokozott ellenőrzéssorozatra, ami természetesen nem jelenti azt, hogy a NAV ellenőrei – kiváltképpen az online pénztárgépek szolgáltatta adatok alapján – ne látogatnák addig is az árusokat.