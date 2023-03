Őri László egyéb hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a konferencián, köszöntőjét Jusztinger Brigitta, a DDVÍZIG munkatársának tolmácsolásában hallhatták a résztvevők.

„Mindennapi tevékenységeink során észre sem vesszük, hogy mennyire szerencsések is vagyunk, hogy van egészséges ivóvizünk. Minden évben március 22. az a nap, ami emlékeztet minket az édesvíz fontosságára, és az édesvízkészlettel való fenntartható gazdálkodás egyre sürgető kérdésére.

Mindannyiunknak van tennivalója ebben a kritikus időszakban, mindannyian sokat tehetünk a Föld jövőjéért pusztán azzal is, ha nem vásárolunk értelmetlenül, nem pazaroljuk az élelmiszert, helyi termelőktől szerezzük be a helyben megtermelt élelmiszereket, és visszafogjuk a környezetterhelő fogyasztásunkat. Az utolsó órában vagyunk. Jelenlegi tetteinkkel azt döntjük el, hogy gyermekeinknek, unokáinknak élhető bolygót hagyunk-e hátra. Az idei év víz világnapi üzenetével összhangban én is arra bátorítok mindenkit, hogy „változtass most!” – hangzott el a vármegyei elnök köszöntőjében.

Ezt követően Galambos Tamás, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Osztály főosztályvezetője Horváth Zoltán főispán üdvözletét tolmácsolta, majd köszöntőjében kiemelte, hogy a természetnek legalább akkora szüksége van a megfelelő minőségű és mennyiségű vízre, mint az embereknek.

– Olyan aszályok voltak az elmúlt években, hogy mindannyian beláthatjuk, nagyon nagy feladat áll mindenki előtt. Változtatni kell, és ha nem teszünk meg most mindent, akkor már nem lesz később – fogalmazott a főosztályvezető.

Ezután Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója, Váradi Nelli, a Magyar Hidrológiai Társaság somogyi területi szervezetének elnöke, majd Bencs Zoltán, a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója mondta el beszédét.

A tavalyi rekordszintű aszályra utalva elhangzott, hogy szembe kell nézni azzal, hogy a jövőben a vízkészletekért is harc fog megindulni ebben a gyorsan változó környezetben, emellett ugyanakkor fel kell készülni –főleg települési szinten – a villámárvizekre, és olyan beavatkozásokat kell tenni, amelyek ezeket az utóbbi években gyarapodó szélsőségeket kompenzálják.

A rendezvény további részében a megjelentek előadásokat hallgathattak meg a csapadékhiány és a megemelkedett hőmérséklet következtében az erdők változásairól, a modell alapú vízkészlet-gazdálkodásról, a villámárvizek alakulásáról és gyakoriságáról, valamint a vízrendezés és vízgazdálkodás kihívásairól.