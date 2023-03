Szombaton 10-től 15 óráig érdekes programokkal készülnek a családok számára a siklósi vár munkatársai. A március 15-i nemzeti ünnep szellemében a várban immár hagyományosan megrendezik az „Állj be te is huszárnak!” programot, melyre szeretettel várják a gyerekeket. Tematikus programokkal – légvárral, lovagoltatással, toborzóval – készülnek, de lesz díszlövés és fegyvermustra is.