A közelmúltban ellenben akkora káosz keletkezett, hogy később küldték ki az adatokat, hogy rengeteg pécsi fogalmazta meg a véleményét a városi propagandaoldalon keresztül is.

Többen is megjegyezték, hogy szerintük számukra nem is csökkent az adó, volt aki úgy érezte, hogy csak szemfényvesztésről van szó. A bizalmatlanságot az is okozta, hogy rendkívül későn kezdték el kiküldeni a csekkeket a Városházáról – természetesen ezúttal is mást hibáztatva –, volt akihez csak bedobták, másoknak pedig a postára kellett, vagy kell majd menniük. A baloldali önkormányzat próbálta menteni a dolgot határidő hosszabbítással, de mivel eddig is politikai támadásokra, lejáratásokra használta a hivatalos közleményeket a Városháza, ezért az azokban foglaltak nem feltétlenül tekinthetőek hitelesnek, objektívnek. Ráadásul lapunk arra sem kapott választ, hogy ki döntött a határidő hosszabbításról, csak annyit közöltek, hogy az "önkormányzat".