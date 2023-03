Szilvi immár harmadik éve támogat jó ügyeket a CHERRISK GO alkalmazáson keresztül, aminek idei első jótékonysági kampánya egy pécsi szervezethez, a Nevetnikék Alapítványhoz kapcsolódik. Többek között ez is motiválja az ultrafutónőt a március 5-i versenyen való részvételben: „Édesanyaként közel érzem magamhoz a gyermekegészségüggyel és -jóléttel kapcsolatos témákat, ezért külön öröm számomra, hogy egy ilyen nagyszerű szervezet munkásságára hívhatom fel a figyelmet, mint a Nevetnikék.”

Az alapítvány célja, hogy a dél-dunántúli régióban eljussanak minél több kórházban fekvő gyermekhez, és szebbé tegyék a napjaikat. Önkénteseik a kórházban ápolt gyerekeknek tartott szabadidős foglalkozásokkal igyekeznek csökkenteni a feszültséget, így elsősorban mentálhigiénés támogatást nyújtanak. Ezen túl a gyerekek kórtermi környezetét is igyekeznek barátságosabbá tenni mesefalfestéssel, interaktív játékok felszerelésével az ambulanciák folyosóin, illetve hazavihető öko-játékok készítésével.

„A mozgáson kívül az önkéntesség is egy nagyon jó közösségépítő módszer. A legnagyobb nyertesei pedig a gyerekek. Szuper lehetőség, hogy most nem csak akkor segítek a gyerekeken, amikor bent játszom velük a kórházban, hanem hazafele sétálva is, ami hozzájárul ahhoz, hogy a következő foglalkozásra is megvehessük a kreatív eszközöket” – mondta a Nevetnikék Alapítvány vezetője, Kőműves Glória az alkalmazásról.

A CHERRISK GO applikációban minden ötödik, mozgással (séta, biciklizés) töltött perc után egy pont, azaz egy virtuális ’cserkó’ jár. Az összegyűjtött cserkókat jótékonysági goodie-ra lehet beváltani, ami beváltásonként 100 Ft támogatást jelent a szervezetnek, amit a CHERRISK fizet ki az akció végén.

2023. február 25. és május 10. között érhető el a Nevetnikék Alapítványt támogató goodie, amelynek beváltásával bárki hozzájárulhat a dél-dunántúli régió kórházaiban kezelt gyerekek segítéséhez. A cél 500.000 Ft összegyűjtése.