Szombaton 13 órakor a Siklósi Ifjúsági Koncert Fúvószenekar a város több pontján hallatja hangját, zenéjük egyben invitálás is lesz az ezt követő színpadi fellépésükre. A délután folyamán többek között a Bolhazsák Gyerekzenekar és a Siklósi Tenkes Vegyeskar műsorát tekinthetik meg a rendezvényre látogatók, amely után musical előadás szórakoztatja majd a nagyérdeműt, és Nikola Rokvić szerb énekes is koncertet ad. Fellép még a Don’t Stop The Queen Zenekar, este pedig a Follow The Flow ad koncertet.