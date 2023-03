A mintegy egymilliárd forintos fejlesztés eredményeként így Bóly már egy tartalék kúttal is rendelkezik, azaz a jövőben, ha bármelyiknél meghibásodás történne, akkor is biztosított a zökkenőmentes ellátás. Mindemellett az egyre növekvő igények is indokolttá tették a kútfúrást - az ipari parkban azok a vállalkozások, amelyek eddig nem használták a termálvíz adta energiát, az energiaválság hatására kivétel nélkül jelezték, hogy csatlakoznának a hálózathoz. Az új kút kihasználtsága garantált.

A városnak célja, hogy a helyben működő vállalkozások meg tudják őrizni versenyképességüket az energiaválság ellenére is - az új termálkút is ehhez járul hozzá. A nagyjából egymilliárd forintos beruházáshoz 336 millió forint állami támogatást kapott a település.