A verseny témája Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója kapcsán a „Talpra Magyar!” elnevezést kapta. A desszerteknek a szigorú szakmai előírásokon és elvárásokon túl tehát a tematikához is kapcsolódniuk kellett, mely kutatómunkát, kiemelt kreativitást igényelt a versenyzőktől.

A „Szabadság ma – Petőfi püspökkenyere” desszert az 1800-as évek közepének klasszikus, házias süteményéhez, az aszalt gyümölcsökkel dúsított, szaftos gyümölcskenyérhez nyúlik vissza, melyet különböző textúrákban és kombinációkban megjelenő meggy, citrom és lime íz tesz igazán üdítő, ízgazdag desszertté. Díszítésében megjelenik a meggyvörös színű „tinta” és a fehér(csokoládés) toll is, mint a költő legerősebb fegyvere.

Fotós: KISS `GADGET` ZOLTAN

Az immáron 8. éve működő Mischler cukrászműhely főcukrásza Böröcz Csabáné, Hajni és férje, Csaba mestercukrászokként otthonosan mozognak az újszerű és a hagyományos cukrászat világában is, de a tányérdesszert kategóriája másfajta kihívást jelentett számukra. A versenymű rengeteg kutatómunka és gyakorlás után nyerte el végleges formáját és végül a zsűri elismerését is. Az Arany, mint elérhető legmagasabb szakmai fokozat elnyerése önmagában is rendkívül megtisztelő, de az abszolút második hely külön kiemelkedő eredmény.

A díjazott desszert tányérdesszertként kóstolható 2023. március 27-től a pécsi Árkádban található Mischler Cukrászda és Bisztróban, valamint monodesszertesített formában a Pécs, Erkel utca 8. szám alatti Mischler Cukrászdában.