A Teddy Maci Családi Nap tizenegy évvel ezelőtt indult el hódító útjára. Idén a szervezők több mint ezer résztvevőt vártak, ami a reggeli forgatagból ítélve meg is valósult.

A helyszínen megszólítottuk a Pécsi Orvostanhallgatók Egyesület Teddy Maci koordinátorait, Korucz Odett-tet, Németh Nórát, Lakatos Lillát és Torma Dalmát, akik elmondták, hogy a családi napra évről-évre egyre több résztvevő érkezik, ezért idén sokkal több standdal, programmal készültek. A szervezők a szülőkre is gondoltak. A rendezvényre gyerekorvosokat is meghívtak, akikkel külön lehetett konzultálni, de az egészséges táplálkozásról is sok mindent megtudhattak a felnőttek.